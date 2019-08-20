Нацбанк Украины с 20 августа вводит в обращение памятную монету номиналом 10 гривен "Земля-кормилица". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Скриншот: bank.gov.ua

По информации регулятора, монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее чем 0,003 г.

Также на аверсе монеты на фоне растительного орнамента размещены фигура сеятеля, который держит корзину с золотым зерном и вертикальные полосы, символизирующие пашню и золотое зерно (локальная позолота); на реверсе - композиция с высоты птичьего полета: на фоне растительного орнамента изображен пахарь, который правит парой волов, запряженных в плуг, сообщили в пресс-службе.

Монета стоит 1 250 гривен (с футляром). Ее тираж - 4000 штук.

Ранее сообщалось, что в России выпустили памятные монеты с "Бременскими музыкантами".

Также мы писали, что в Британии выпустят памятные монеты к Brexit.