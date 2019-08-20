Состав руководства парламентской фракции "Голос" будет объявлен в день первого заседания новой Верховной Рады, 29 августа. Об этом заявил заместитель главы одноименной партии Ярослав Юрчишин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Фракция формируется после принятия депутатами присяги. Соответственно 29 августа будет объявлено руководство фракции. По регламенту мы имеем право назначать главу фракции и заместителя главы фракции. До момента пока юридических оснований для этого нет, мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал Юрчишин.

Напомним, руководство партии "Голос" отказалось от должности заместителя председателя Верховной Рады.

Также мы писали, что в Оппоплатформе расчитали формулу распределения комитетов Рады между фракциями. Согласно подсчетам, "Слуге народа" полагается 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционной платформе" – по 3 соответствующих должности.

Однако в "Слуге народа" хотят войти в руководство 19 комитетов новой Рады.