Курс американской валюты застрял на месте и не двигается. Во вторник, 20 августа торговля на межбанке завершилась в том же ценовом коридоре, что и днем ранее - 25,12-25,14 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что экспортеры не придерживали "американца", продавали под уплату налогов.

"Компании активно продавали валюту с самого утра, для обеспечения гривневых выплат", — добавил Куринной.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, 25,14 грн/$ — это курсовой минимум сегодняшнего дня, максимум — 25,16-25,19 грн/$.

Общий объем торгов оценивают на уровне $100 млн. Нацбанк на рынок не выходил и приобретений не делал.

Всего финансисты выделяют три фактора, формировавшие настроения на торгах:

Завершение периода уплаты налогов.

Размещение Минфином гособлигаций, часть из которых, как ожидается, должна быть выкуплена нерезидентами.

Снижение остатков на корсчетах банков на 9,5 млрд грн., до 43,3 млрд грн. Не за что брать доллар.

"Бизнес заплатил налоги, и у него тотально не хватает гривны для покупки доллар. Иначе бы брали валюту. Гривневый дефицит подтверждается статистикой по корсчету. А также ценой ресурса на межбанке: ставки по кредитам overnight выросли с 14% до 18%", — объяснил UBR.ua ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

На наличном рынке сохраняется спокойная ситуация. Средняя цена продажи доллара людям осталась на утреннем уровне — 25,30-25,45 грн/$. Минимальная зафиксировалась на уровне 25,22 грн/$, а максимальная — на 25,55 грн/$. При этом выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,90-25,21 грн/$.

Как сообщается, бюджетный период завершен, потому завтра финансисты не ждут крупных валютных продаж на налоги. Гривна потребуется под текущую деятельность, но на это может продаваться меньше доллара, чем обычно. Объем размещения ОВГЗ также далеко не самый рекордный. Потому финансисты больше не прогнозируют укрепления гривны. Ждут 21 августа повышения котировок и торговлю в широком диапазоне — 25,15-25,25 грн/$.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине пытаются подстроить под уплату налогов и размещение ОВГЗ.

Также мы писали, что Трамп снова пожаловался на сильный доллар и потребовал у ФРС снизить процентную ставку.