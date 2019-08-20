Сестры Анна и Мария Опанасюк, так же известные как дуэт Anna Maria, которые отметились скандалом на финале Нацотбора на Евровидение 2019, едет в Сочи, чтобы представить Украину на конкурсе Новая волна 2019.

Об этом сказано на сайте фестиваля. Дуэт заявлял о участии еще в апреле.

Сестры Анна и Мария Опанасюк, которые не смогли ответить на вопрос певицы Джамалы - "Чей Крым?" на Нацотборе на Евровидение представят Украину на конкурсе Новая волна 2019 года, который состоится в Сочи с 24 по 29 августа. Также среди конкурсантов, которые, как указано на сайте конкурса, представляют Украину на Новой волне, певец, выступающий под псевдонимом Taras.

Помимо всего, информация о том, что Anna Maria являются участницами конкурса, также появилась на страничке eurovision.ua в Instagram. Ее авторы спросили у своих 65 тыс подписчиков, поддержат ли они девушек? Подписчики активно комментируют пост:



"Пусть едут себе сами по себе! Я не хочу, чтобы моя страна принимала участие в конкурсе на территории страны, которая убивает наших людей. Стыд и ганьба тем, которые этого не понимают!"

"Украина разве не перестала участвовать в Новой волне после того, как конкурс больше не проводят в Юрмале, а проводят в РФ? Смысл туда ехать и потом рассказывать о большой любви к стране? Сестры в следующем году не будут опять на отборе Евровидения, потому что их опять с говном смешают, но еще и Новую волну припомнят".

"Это перебор! А их Украина посылает туда, или они сами? Пусть едут, там их с радостью примут и место дадут… Но пусть Украину не приплетают! Какая мерзость"

Также на Новой волне 2019 в Сочи запланированы выступления Таисии Повалий, LOBODA, Ани Лорак и Софии Ротару.

Скриншот: Instagram/eurovision.ua

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