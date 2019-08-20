В Украине радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Главном центре специального контроля, передает "Гордон".

Сообщается, что мониторинг не выявил превышения показателей радиационного фона в Украине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного центра специального контроля Игорь Корниенко, комментируя изданию "ГОРДОН" информацию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что возникшее после взрыва на российском военном полигоне облако радионуклидов достигло Украины.

"Мы не можем отвечать за ситуацию во всей стране, потому что мы не контролируем 100% территории. У нас есть сеть оборудованных пунктов наблюдения, где регулярно проводятся замеры. И в этих пунктах мы не зафиксировали повышение радиационного фона. Есть суточные колебания значений, но выше нормы показатели не поднимались. Также мы осуществляем отбор проб воздуха, и техногенных радиоактивных веществ в них не обнаружили. Те колебания, которые есть, не имеют отношения к событию в России", – отметил собеседник.

Эту информацию подтвердили и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Отклонений [уровня радиации] от нормы отмечено не было", – сказал заместитель начальника отдела взаимодействия со СМИ и связям с общественностью ГСЧС Владимир Овсяник.

Напомним, 8 августа территории военного полигона в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв, который, по данным городских властей Северодвинска, привел к повышению радиационного фона. 10 августа стало известно, что в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома". Как сообщили в российской госкорпорации, взрыв на морской платформе полигона ВМФ России произошел после испытания ракеты, название которой не уточнили.

18 августа глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Ласина Зербо опубликовал в Twitter GIF-карту возможного разлета радионуклидов после взрыва ракеты на российском полигоне под Северодвинском Архангельской области. Как демонстрирует интерактивная модель, после взрыва облако распространилось над территорией России, 12 августа накрыло Казахстан, а 14–15 августа прошло юг Украины и двинулось на север, пройдя над Киевом.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет создана после вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был открыт для подписания в 1996 году. Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ была создана в 1997 году. Основной задачей подготовительной комиссии является создание и эксплуатация международной системы мониторинга, состоящей из 337 станций по всему миру.

Также мы писали, что сразу после взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске уровень радиации превысился в 16 раз.