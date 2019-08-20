Протокол визита в Украину премьера Биньямина Нетаньяху не предполагал активного участия в первой церемонии его супруги. Поэтому жену премьера Сара не проинструктировали, что делать с приветственным караваем и она просто выкинула кусочек на землю. Об этом израильский министр, который курирует в правительстве вопросы экологии и дела Иерусалима, Зеев Элькин сказал в интервью местной радиостанции Кан-РЭКА.

"Надо сказать, что вообще те, кто были (на месте - Ред.), не почувствовали, что был какой-то инцидент. Это дали уже потом СМИ", - сказал Элькин.

"Ему (Нетаньяху - Ред.) объяснили, получил каравай или халу, как его назвали наши средства массовой информации... Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии. Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у нее упали", - добавил он.

Уроженец Украины, Элькин многократно выполнял функции доверенного лица и личного переводчика Нетаньяху в его контактах со странами постсоветского пространства. Он сопровождал премьер-министра в завершающемся во вторник визите в Киев - первом на таком уровне за последние 20 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным в Киеве хлебом.

Кроме того, мы рассказывали, что Офис президента не видит проблем в том, как жена Нетаньяху поступила с хлебом.