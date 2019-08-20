В Холодногорском районе Харькова 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку, после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру. Об этом мать девушки Жанна Шевченко пишет в Facebook.

Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил 16-летний Даниил Редин. Женщина рассказывает, что девушка пропала 28 июня, после этого ее искали родственники, полиция и волонтеры. Спустя десять дней изувеченное тело пропавшей нашли в яру в районе Лысой горы. При этом она была настолько обезображена, что опознать ее удалось только благодаря татуировке кошки на ноге.

Мама погибшей рассказывает, что сперва девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.

В убийстве сознался 16-летний Даниил Редин, учащийся в "Молочном техникуме" Харькова. Суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога. Жанна Шевченко рассказала, что в тот роковой день ее дочь вместе с неким Валерой и подозреваемым Рединым прогуливались по району. Когда подошли к дому 16-летнего подростка, он под каким-то предлогом зашел в дом. Вышел уже переодевшись в камуфляж и со скалкой для теста в руках. Валера испугался и спрятался в кусты, а Даниил начал бить девушку этой скалкой.

"Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом как котенок пищал уже… А это моя доченька умирала от зверской боли", - плачет мать погибшей.

Кроме того, Жанна Шевченко утверждает, что родители Даниила Редина пытаются "откупить" его от уголовного наказания. И изначально правоохранители подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.

Скриншот: Facebook/Жанна Шевченко

Напомним, в России подросток убил пятерых членов своей семьи, после чего покончил с собой.

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