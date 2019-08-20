С 19 августа около села Кавское Стрыйского района Львовской области, где 16 августа был зафиксировали падеж поголовья из-за наличия возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), для проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейских постах были привлечены военнослужащие Нацгваридии Украины.

"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг, во исполнение решения ГЧПК (Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии – Ред.) для предотвращения распространения возбудителя АЧС, нацгвардейцы несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно", - сообщает пресс-служба Нацгвардии во вторник.

В данный момент, говорится в сообщении, в районе привлечены все силы для недопущения распространения африканской чумы свиней.

Как сообщалось, во Львовской областной государственной администрации в ночь на 17 августа состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством председателя Маркияна Мальского, на котором было решено объявить карантин сроком на 40 дней в 3 км зоны вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий на территории вспышки.

Ранее мы писали, что в Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы.

Также мы писали, что в Монголии объявили строгий карантин из-за смерти супругов от бубонной чумы.