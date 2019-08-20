Депутат новой Рады от партии "Слуга народа" Александр Бакумов купил квартиру в элитном 24-этажном новострое, расположенную в Печерском районе Киева. Недвижимость обошлась депутату в два с половиной миллиона гривен. Об этом говорится в декларации, которую нынешний депутат и уже бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел подал перед увольнением.

Квартиру Бакумов приобрел 12 августа. Стоимость приобретенной недвижимости составляет восемь годовых зарплат проректора. В Харькове у Бакумова есть дом на 200 квадратных метров, нежилые помещения и земельный участок.

По данным декларации, семья будущего нардепа владеет ценными вещами, среди которых ювелирные изделия, одежда, часы и рояль марки Gebr. Niendorf. Также в собственности Бакумовых есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 250D 2017 года и Porsche Macan 2015 года выпуска.

Жена нардепа, Карина Бакумова (дочь заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача), владеет уставными взносами ООО "Юридическая компания Роял Лекс" и ООО "Слобожанский Альянс".

Сам Бакумов имел долю ООО "НПФ Днипропроект" из Кривого Рога, но продал ее в прошлом году. Свою долю предприятия он продал за 400 тысяч гривен, хотя получил от нее дивидендов на 2 миллиона гривен.

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Кроме того, мы сообщали, что в "Слуге народа" планируют отгородить оппонентов от трибуны в новой Раде.