Во вторник, 20 августа, курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке упал до 25,165 грн/$1 с 25,1375 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украины".

Отмечается, что котировки гривни к концу торгов составили 25,15–25,18 грн/$1, в то время как Нацбанк установил на 21 августа официальный курс 25,1313 грн/$1.

Согласно информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 августа укрепился до 25,1242 грн/$1 с 25,1883 грн/$1. Кроме того, Национальный банк Украины официальный курс нацвалюты по отношению к доллару на 21 августа до 25,131300 грн/$1 по сравнению с 25,175684грн/$1 на 20 августа 2019г.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине пытаются подстроить под уплату налогов и размещение ОВГЗ.

Также мы писали, что Трамп снова пожаловался на сильный доллар и потребовал у ФРС снизить процентную ставку.