Суд, который рассматривает дело о расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, частично удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемых экс-беркутовцев и разрешил допросить некоторых свидетелей. Об этом сообщает "Громадське".

Из 38 правоохранителей (бывшие и действующие, которые находились с 18 по 20 февраля непосредственно на месте событий) и руководителей николаевского, одесского и черниговского подразделений "Беркута", которых хотели допросить адвокаты, суд разрешил допросить 15 человек на выбор защиты. Также суд разрешил допросить работников, обслуживающих спецтранспорт.

Кроме того, суд разрешил допросить днепропетровский "Беркут", руководящий состав милиции на обозначенный промежуток времени, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты. Эти люди - мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, депутат Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии Рады, спикер парламента Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, бывший народный депутат, сейчас посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД при Януковиче Леонид Кожара, глава Министерства юстиции при Януковиче Елена Лукаш.

Напомним, в июне суд отпустил на свободу одного из "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах на Майдане.

Также мы писали, что в расстрелах на Институтской обвиняют пятерых бойцов так называемой "черной роты" "Беркута". Им инкриминируется превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов (ч.3 ст.365 УК Украины), массовые убийства (ч.2 ст.115 УК Украины), незаконное обращение с оружием (ст.263 УК Украины), незаконное препятствование проведению митингов (ст.340 УК Украины) и теракт, повлекший гибель людей (ч.3 ст.258 УК Украины).