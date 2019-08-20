В список 200 лучших школ Украины были внесены учебные заведения Львова, Киева, Харькова и Днепра. Рейтинг общеобразовательных школ Украины по итогам ВНО 2019 года традиционно составила "Освіта.uа".

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали средний балл ЗНО учеников и количество сданных тестов на школу. В первой пятерке оказали три киевские школы, одна львовская и одна днепровская.

На первом месте оказался Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко со средним баллом ВНО 183,5. На втором месте киевский лицей "Интеллект" со средним баллом теста 187.7. На третьем – столичный Естественно-научный лицей №145.

Рейтинг школ Украины по результатам ЗНО

Скриншот: osvita.ua

Ранее сообщалось, что в Минрегионе сообщили, что 40% школ Украины пребывают в неудовлетворительном состоянии.

Также мы писали, что в программе и учебниках украинских школ появится тема о курсе страны в ЕС и НАТО.