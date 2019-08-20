Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" выдвинула на должность председателя комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины Владимира Арьева. Новость предает "Детектор медиа" со ссылкой на самого Арьева.

По словам Владимира, "ЕС" выдвинула в комитет по вопросам свободы слова только его.

"И поскольку этот комитет отдают оппозиции, то меня выдвинули сразу на должность председателя. Кто претендует на эту должность от других оппозиционных фракций мне не известно. Знаю только, что это один из наименее многочисленных комитетов новоизбранного парламента (7 членов - Ред.) ", - сказал Арьев.

Владимир Арьев. Фото: Facebook/Volodymyr Ariev

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" предлагают комитет Рады по делам ветеранов заменить агентством по льготам, а всего в Верховной Раде нового созыва предлагают создать 23 комитета.