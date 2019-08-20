В "Марша Достоинства", приуроченном ко Дню Независимости и запланированном на утро 24 августа, примут участие пять оркестров, певица ONUKA и саунд-продюсер Евгений Филатов (известный также как The Maneken). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Кроме того, на мероприятие приглашены известные на весь мир оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы), оперные певицы Оксана Крамарева (лауреат конкурса Пласидо Доминго "Опералия") и Анжелина Швачка. Специальным гостем события станет известный украинский композитор Мирослав Скорик.

"Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на людей - их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна. Самым дорогим на День Независимости будет человек - наши талантливые соотечественники, приезжающие со всех уголков Украины и мира для того, чтобы поздравить свою страну", - говорит режиссер Алан Бадоев.

Отметим, Марш Достоинства стартует в 09:30, мероприятия на Майдане начнутся в 09:50.

Напомним, "Страна" писала о том, режиссерами Шествия достоинства на День независимости стали клипмейкер Бадоев и руководитель шоу-балета Коляденко.

Также мы писали, что на День Независимости в Киеве состоятся парад Бадоева и националистов.