Британский спортсмен Ник Кэмпбелл побил мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин. Он смог развить скорость до 280 км/час, передает 112 Украина.

Как сообщается, прошлый мировой рекорд скорости на велосипеде составлял 268 км/час и был поставлен в 1955 году жителем Нидерландов. Среди женщин рекорд был зафиксирован в 2016 году, его установила американка Денис Мюллер-Коренек, которая смогла разогнаться на велосипеде до 237,7 км/час.

Видео: YouTube/Noticias Telemundo

Ранее сообщалось, что украинский футболист поставил рекорд, сыграв в 9 клубах высшей лиги. 5 их них уже исчезли.

Также мы писали, что украинский велосипедист выиграл престижную итальянскую гонку Аdriatica Ionica Race.