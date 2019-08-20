Президент Украины Владимир Зеленский определил ответственным за систематизацию информации и ответы на информационные запросы, адресованные главе государства и Офису президента, Департамент доступа к публичной информации ОП. Об этом свидетельствует информация на сайте президента Украины.

В частности, согласно указу № 606/2019 "Об обеспечении доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом", Департамент доступа к публичной информации ОП отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих к президенту Украины, офису президента Украины, а также предоставляет консультации при оформлении таких запросов. Данный указ президент издал с целью обеспечения выполнения закона Украины "О доступе к публичной информации".

Этим же указом Зеленский постановил признать утратившими силу указы президента от 5 мая 2011г № 548 "О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом Украины" от 17 ноября 2014г № 883 "О внесении изменений в указ президента Украины от 5 мая 2011 № 548".

Напомним, в Офисе президента не могут найти заявления об отставке Богдана и других членов "команды Зеленского".

Также мы писали, что в Офисе президента признались, кто пишет речи Владимиру Зеленскому.