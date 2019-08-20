Новая украинская власть демонстрирует еще одну линию преемственности с временами Петра Порошенко - начинает атаку на крупнейший информационный телеканал страны - "112-Украина". В прошлом году Верховная Рада приняла обращение с требованем закрыть канал, а Нацсовет по телевидению выносил одно предупреждение за другим.

Сейчас 112 принадлежит соратнику Виктора Медведчука - нардепу от "Оппозиционной платформы За жизнь" Тарасу Козаку (ходят слухи, что реальным собственником является сам Медведчук, что, впрочем и сам политик, и телеканал опровергают).

"Оппозиционная платформа" в будущей Раде будет второй по численности фракцией. И отношения с правящей командой у нее давно не ладятся. "Оппоплатформа" обвиняет команду Зеленского в том, что она забыла о своих предвыборных обещаниях по миру на Донбассе. А власть обвиняет оппозиционеров в работе на Москву.

И еще до выборов представители "Слуги народа" обещали "заняться" и 112, и двумя другими каналами из холдинга Козака - NewsOne и ZIK.

А сегодня СМИ сообщили о заведенном против телеканала уголовном деле. Оно касается возвращения активов "112" прежнему владельцу и чревато уголовным преследованием нынешних собственников.

По сообщениям журналистов, курирует процесс из Офиса президента лично его глава Андрей Богдан. "Страна" разбиралась в новом накате на телеканал.

От атак Порошенко до угроз Зеленского

Путь канала к нынешней ситуации был тернистым. Его активно "кошмарила" предыдущая власть.

Основателем "112-украина" в 2013 году стал бизнесмен Виктор Зубрицкий (при этом, по слухам, которые тогда курсировали в медиасреде, реальным владельцем был глава МВД Виталий Захарченко и другие представители "Семьи" Януковича).

В 2014 году, после Майдана, Зубрицкий, против которого выдвинули целый ряд обвинений, был вынужден покинуть Украину. По его словам, номинальным собственником он решил сделать близкого к себе человека Андрея Подщипкова.

Чтобы защититься от преследований со стороны властей. Зубрицкий утверждал, что "112" хотел насильно выкупить Петр Порошенко. Эту информацию подтверждал и беглый нардеп Александр Онищенко, который вел сделку от имени Порошенко.

Однако в итоге владельцы смогли "отпетлять" от перепродажи - несмотря на массированное давление. А "фунт" Подщипков все это время находился в Европе, чтобы защититься от влияния Банковой. При этом заявил, что корпоративные права передал в управление коллективу телеканала.

Тем временем, в апреле 2018-го канал сперва продали швейцарскому инвестору Эдуарду Кацу, а в декабре того же года Кац продал "112" нардепу Козаку.

Перед этим власть попыталась закрыть телеканал решением СНБО - и Рада даже призвала Порошенко ввести против "112" и NewsOne санкции. Однако с оглядкой на возмущение Европы экс-президент не решился в канун выборов расправляться с двумя крупными СМИ и удовлетворился тем, что на них ему и его людям предоставляли эфирное время (что не мешало БПП и самому Порошенко обвинять оба канала в "работе на страну-агрессора").

Кроме того, "Оппоплатформа" и Порошенко работали на совершенно разных избирателей. То есть те, кто был готов голосовать за Бойко, Медведчука и их партию никогда бы не проглосовали за Порошенко и наоборот.

Совсем иная ситуация со "Слугой народа". С "Оппозиционной платформой" у партии президента как раз сильное пересечение избирателей, особенно на юго-востоке, где две политсилы прямо конкурируют друг с другом.

И именно к "Оппоплатформе" может перейти часть избирателей Зеленского, если тот провалит свои основные предвыборные обещания по миру и по смене курса страны.

Поэтому еще до выборов Зеленский и представители его партии резко негативно высказывались и о 112, и о NewsOne.

NewsOne клеймили за попытку провести телемост с "Россией 24". А 112 - за намерения показать фильм Оливера Стоуна об Украине с участием Медведчука.

При этом, когда здание 112 канала в Киеве обстреляли из гранатомета (накануне запланированного показа фильма Стоуна, после чего от его трансляции отказались) - президент этот инцидент даже не прокомментировал. А СБУ до сих пор не может внятно сказать - кто стрелял и зачем.

После же победы на парламентских выборы, в "Слуге народа" озвучила свои планы по медиа. Среди них - расширение полномочий Нацсовета по телерадиовещанию. Он сможет "жестче реагировать" на крамольные эфиры и блокировать сайты СМИ. Под это у Зе пообещали подвести нужную законодательную базу.

Против каких медиа будет направлены эти меры воздействия - в общем-то не секрет. Рассказывая об этих планах, советник Зе-команды Никита Потураев прямо называл телеканалы, которые связывают с Медведчуком.

Впрочем, самый лакомый кусок медиа-империи Козака - 112 канал - похоже, попробуют отжать более традиционным для Украины способом: через уголовное дело.

Дело против 112

В июле в Украину внезапно вернулся бывший зиц-владелец "112" Андрей Подщипков.

Через ролик на YouTube обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал себя единственным законным собственником канала.

Подщипков заявил о "рейдерском захвате" и призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко.

В свою очередь Зубрицкий в интервью "Стране" заявил, что новая власть таким образом готовит рейдерский захват телеканала.

О том, что возвращение Подщипкова - прелюдия к захвату телеканала, написал вчера и главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Ходят очень настойчивые слухи (и я был бы рад, чтоб они оказались всего лишь слухами, но уж очень они активно циркулируют), что осенью наступят тяжелые времена для телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Якобы в Офисе президента уже разработано два варианта действий в отношении телеканала 112:

- отзыв лицензий через суд,

- рейдерский захват при помощи прежнего номинального собственника канала Подщипкова.

Вслед за 112, по планам, которые якобы уже есть на Банковой, закроют NewsOne и ZIK", - написал Игорь Гужва в Facebook.

На следующий день после поста Игоря Гужвы, издание theБабель сообщило, что СБУ открыла уголовное производство против 112 канала - на основании заявления Подщипкова.

Дело открыто по статье 206 Уголовного кодекса - противодействие законной хозяйственной деятельности. В рамках следствия СБУ (возглавляемое предстаивителем Зе-команды Бакановым) просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать.

Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не входит в подследственность СБУ.

И.о. главы СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг изданию эту информацию, написав, что это тайна следствия. Луценко на вопрос theБабеля ответил: "Моя позиция — арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное — неприемлемо для демократии. Этот принцип я исповедовал по отношению к "1+1", так же и действую и здесь".

Два источника theБабеля в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова и за новым уголовным производством в отношении "112" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния Медведчука. И хотя отношения у Богдана с Бакановым напряженные, в этом случае СБУ с ОП работают синхронно.

По информации "Бабеля", активы канала планируют арестовать и передать АРМА - агенству по управлению конфискованным имуществом. Так будет легализован захват медиа.

Ответ "112"

После появления информации об уголовном деле, пресс-служба телеканала написала обращение к Владимиру Зеленскому.

"Телеканал "112 Украина" выражает крайнюю обеспокоенность информацией о намерениях главы Офиса президента Украины Андрея Богдана установить контроль над каналом и организовать захват канала силами Службы безопасности Украины.

СМИ утверждают, что цель Андрея Богдана - получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны путем наложения ареста и передачи телеканала Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В случае наложения ареста управление каналом будет передано АРМА, которое сможет передать это имущество в управление частной компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Таким образом, законный владелец потеряет телеканал, а зритель - право на получение альтернативной информации", - говорится в заявлении.

Юридическая служба телеканала называет описанный в СМИ план абсолютно незаконным, а его реализацию - признаком отсутствия в Украине законности и начала в стране режима авторитаризма и диктатуры.

"Украинские власти до сих пор никак не отреагировали на обстрел здания телеканала из гранатомета, в результате которого только чудом не было пострадавших. Кроме того, через некоторое время после обстрела действующий народный депутат призвал снова обстрелять здание телеканала с использованием противотанковой ракеты, что также не получило никакой оценки ни от властей, ни от правоохранительных органов.

Также, по сообщениям ряда СМИ, Андрей Богдан встречался с судьями, рассматривающими дело, после решения в котором канал может фактически прекратить вещание. К тому же Нацсовет по ТВ назначил ряд проверок вещания канала, что тоже может свидетельствовать о целенаправленной кампании по оказанию давления на вещателя и поиске малейших юридических лазеек для закрытия канала", - говорится в сообщении телеканала.

Также телеканал заявляет, что обращается в Совет Европы, Европейский парламент, к Международному редакционному совету с призывом обеспечить защиту свободы слова в Украине.

"Мы требуем от властей немедленно прекратить давление на "112 Украина". Нас смотрят миллионы граждан Украины, которые сделали свой выбор.

Уважаемый президент Украины, Владимир Зеленский. Ваши предшественники, которые боролись с инакомыслием, получили политическое наказание за свои действия. Не повторяйте их путь. Боритесь с бедностью, а не с неугодными каналами. Встаньте на защиту свободы слова", - говорится в тексте заявления.

"Грубая сила и агрессия". Комментарий НСЖУ

Ситуацию прокомментировал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Возможное наложение ареста на телеканал "112 Украина" и передача его в управление Госагентства АРМА - чрезмерная предохранительная мера, которая однозначно будет свидетельствовать о грубом давлении властей на медиа. ...

В ситуации нынешнего резонанса власть (команда Президента) должна предоставить обществу отчет, не реализуется ли на практике намерений политической (и неправовой) нейтрализации популярного телеканала.

Конечно, у правоохранительных органов есть право расследовать законность хозяйственных операций, изменения собственности медиа и тому подобное. Но при этом и у телеканала есть право защищаться, привлекать своих юристов, наконец - идти к открытому суду.

Но до окончания (возможных) судебных процессов, арест телеканала и передача его в госуправление (АРМА) - это чрезмерная и разрушительная мира. Риска вывода "активов" из Украиной нет. А практика привлечения АРМА к медиа-активам однозначна - применение грубой силы, физическая агрессия к сотрудникам СМИ, уничтожение техники (можно вспомнить ситуацию с нападением на журналистку холдинга "Вести" Анастасию Рейн).

Этот пост не о редакционной политике или владельцах 112. Этот пост об ответственности новых чиновников не злоупотреблять своей властью против украинских СМИ и журналистов".

На момент публикации никто из представителей руководства страны информацию о готовящейся атаке на канал 112 не прокомментировал.