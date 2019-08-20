В Укрзализныце говорит, что полотенца и вышиванки по цене в 4 тысячи гривен за штуку компания планировала использовать как памятные сувениры во время праздников, а также в качестве поощрения за заслуги и для участия в разных мероприятиях. Новость передает "Украинская правда" со ссылкой на официальный ответ Укрзализныци на запрос журналистов.

"Украинские вышиванки и вышитые полотенца является элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев, украинские вышитые рубашки и полотенца являются одним из символов нашей страны. Учитывая указанное, с целью сохранение украинских национальных ценностей и их популяризации в Украине и мире в АО "Укрзализныця" полотенца и вышиванки используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий".

В компании отметили, что речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах. Также, по словам Укрзализныци вышиванки и полотенца хотели использовать на приемах, встречах делегаций, открытиях ярмарок, конференций, круглых столах.

Укразализныця отметила, что закупленные в четыре раза дороже полотенца и рубашки им не поставлялись. На вопрос об аудите закупок компания не ответила.

Ранее "Страна" публиковала новость о том, что в Укрзализныце отчитались, как украинцы воруют из вагонов подушки и одеяла.

Кроме того, мы рассказывали, что Укрзализниця начнет проверять сотрудников на трезвость перед началом рабочего дня.