Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что собирается подать прошение об отставке. Об этом сообщает RAI 24.

"По завершении этого заседания я пойду к президенту страны, чтобы подать прошение об отставке", - сказал он во время выступления в Сенате (верхней палате парламента) Италии.

В Италии уже нынешней осенью грядет смена власти, после чего государство может возглавить "друг Путина", лидер правящей партии "Лига Севера" вице-премьер-министр Маттео Сальвини.

Всего через полтора года после выборов Сальвини объявил о распаде правящей коалиции, досрочные выборы могут быть назначены на октябрь. По прогнозам социологов, больше всего шансов на поеду у партий во главе с "Лигой", которой прочат 35-40%.

Как сообщала "Страна", власти Италии работают над тем, чтобы отменить санкции против России.

"Мы считаем, что санкции - не цель, Италия работает над тем, чтобы преодолеть это состояние в отношениях с РФ, в том числе и на уровне ЕС", - заявил премьер-министр Италии.