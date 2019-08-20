Во вторник, 20 августа, Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры, которая требовала временно отстранить от исполнения обязанностей судью Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, ВСП Генпрокуратуре отказал.

Сам Павел Вовк выразил убеждение в том, что "юридической перспективы это дело не имеет… имеет только политический контекст".

"Это связано с желанием отдельных дискредитированных руководителей прав органов, таких как Сытник (директор НАБУ Артем Сытник - Ред.)… отвлечь внимание от провалов в своей деятельности… и отомстить судьям", - сказал он.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в помещении ОАСК. После этого судья Вовк назавал "политическим заказом" обыски в суде.

Также мы писали, что 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях.

Также мы писали, что 20 августа Павел Вовк заявил, что с 1 августа он добровольно сложил полномочия главы ОАСК. Также он отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Кроме того, экс-глава ОАСК считает, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета являются смонтированными. Заказчиком своего уголовного преследования Вовк назвал экс-президента Украины Петра Порошенко.