Вечером, 19 августа на одной из дорог Крюковщины (жилой массив Киево-Святошинского района в Киевской области) автомобиль Опель пронесся на бешеной скорости по дороге, высек искры из асфальта и вылетел на обочину. Видео с камер наблюдения опубликовало Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

На кадрах видно, как на полупустой дороге в вечернее время резко появляется авто. Его шатает из стороны в сторону, автомобиль резко разворачивается поперек дороги, высекая искры, а потом его вынесло на обочину. Во время "вылета" Opel задел машину, которая стояла у обочины.

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