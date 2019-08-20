Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтверждает, что его кандидатура будет предложена на должность спикера парламента, а на должность вице-спикера Рады будет претендовать Руслан Стефанчук. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

При этом Разумков допускает, что Стефанчук может быть и первым вице-спикером парламента, и представителем президента в Верховной Раде 9 созыва.

"Но давайте подождем, и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя Верховной Рады будет голосовать зал парламента", - сказал Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос журналистов относительно того, делегировали ли его на должность спикера парламента, а Руслана Стефанчука – на первого вице-спикера.

По его словам, партия "Слуга народа" предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности. В то же время глава политсилы добавил, что партия предложила должность вице-спикера Верховной Рады и "другим политическим силам, которые не входят в большинство".

Напомним, руководство "Голоса" отказалось от должности вице-спикера. Также мы писали, что Разумков намекал, что вице-спикером новой Рады может быть депутат от оппозиции.