В Киеве на Печерске произошла драка между двумя группами молодчиков. Она переросла в стрельбу, а началась со словесной перепалки. В одного из участников четыре раза попали в плечо из пистолета.

"Тот, что в полосатой футболке говорит, что он главный, а другие не у дел. Главный говорит, что он привез друзей на Печерск, там педофил, который еще и торгует наркотиками", - говорится на fb-странице Киев Оперативный во вторник, 20 августа.

По городу Киеву был введен оперативный план-перехват по задержанию лиц и автомобиля Suzuki (#AA2901EX). Благодаря камерам видеонаблюдения и профессиональным действиям спецназовцев с ППОП участников драки задержали.

Сейчас начаты неотложные следственные действия, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в прокуратуре Киева завершили следствие по делу о жестоком убийстве в ночном клубе. Правоохранители задержали преступников. Первым полиция нашла мужчину, который наносил ножевые ранения жертве. Сейчас нападавший находится под арестом. Позже его 18-летнего сообщника также арестовали. Досудебное расследование завершили. Обвинительный акт отправили в Соломенский районный суд Киева.

Отметим, что одесситы устроили разборки из-за кошки.