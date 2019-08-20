Вчера, 19 августа, в поселке городского типа Бровары (Киевская область), мужчина совершил разбойное нападение на работника фермы потому что хотел украсть корову. Его уже задержали и теперь привлекут к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как говорится в сообщении, злоумышленник ударил потерпевшего в челюсть, от чего хозяин работник потерял сознание. Это увидели другие сотрудники фермы вызвали полицию.

"Полиция Броварского района задержала 30-летнего нападающего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что человек находится в розыске Черниговским отделом полиции за неявку в суд", - добавляют в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленника недавно его выпустили под домашний арест за аналогичное преступление.

В связи с этим, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Последнее правонарушение наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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