24 августа Украина отмечает один из главных праздников - День независимости. Это уже 28-я его годовщина. Сегодня у украинцев официальный выходной. Понедельник, 26 августа, также будет нерабочим. Мы собрали информацию об истории этой даты, программу мероприятий, а также поздравления и картинки.

История Дня Независимости

24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт о провозглашении независимости Украины. "За" проголосовали 346 депутатов. Провозглашение независимости случилось после государственного переворота в СССР 19 августа.

1 декабря 1991 года был избран первый президент независимой Украины - Леонид Кравчук. На референдуме за независимость проголосовали 90% украинцев.

Массовые демонстрации в Киеве в 1991 году

Впервые День независимости отметили 16 июля 1991 года — в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. Но позже дату перенесли на 24 августа - день, когда Верховная Рада Украинской ССР приняла "Акт провозглашения независимости Украины". Этот документ был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

В 1992 году постановлением Верховной Рады был учрежден государственный праздник - День независимости Украины. Он отмечается в стране ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины".

Как отмечают День независимости 2019

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что традиционного парада на День Независимости в 2019 году не будет. Вместо этого на 24 августа для украинцев запланировали другие праздничные мероприятия.

Так, в 9:30 на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания — прозвучат сто ударов колокола. Такая акция будет проведена не только в Киеве, но и в других городах страны.

На Майдане Незалежности под колокольный перезвон поднимут национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины.

Вместо парада в центре Киева пройдет Шествие достоинства, режиссерами которого стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Пройдет музыкально-хореографический флешмоб, прозвучат украинские песни в современной аранжировке, оркестр, выступят известные музыканты.

В 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов, который националисты решили организовать самостоятельно.

Поздравления и открытки с Днем независимости