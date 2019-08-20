Организатор банды, занимавшейся опаиванием людей клофелином под видом алкоголя с последующих ограблением, вышел на свободу. Им оказался гражданин Ч., которого сотрудники полиции Киева в 2017 году задерживали по подозрению в убийстве и разбойных нападениях.

В состав преступной группы входили два его брата, их жены и знакомая, всего семь человек (доказана причастность к общей противоправной деятельности). Они обворовывали граждан, предварительно угостив их жидкостью (под видом алкоголя) с психотропным препаратом. Один из пострадавших от нанесенного комбинированного отравления медицинским препаратом и этиловым спиртом умер.

Трех участников группировки суд арестовал, а женщинам избрана другая мера пресечения. Доказана вина этой группы в совершении 20 преступлений.

Находясь в Киевском СИЗО Ч. организовывал деятельность женщин, находившихся на свободе. Они продолжали противоправную деятельность.

Весной 2019 четыре женщины были помещены в Киевское СИЗО за совершение ряда доказанных преступлений. 19 августа 2019 этот фигурант вышел из СИЗО под залог в 230 тыс. гривен.

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в центре Киева клофелинщики снова подпоили и обокрали двух посетителей бара. Они зашли в "Skybar" где и выпили. Когда выходили на улицу покурить, то познакомились с неким молодым человеком. Тот предложил им выпить за знакомство и заодно сэкономить - мол в баре дорого, а у него и выпивка с собой и стаканы есть.

Отметим, что участников одесского Антимайдана выпустили из СИЗО под залог.