В рамках изменения модели управления каналом новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1+1" вместо ушедшего в политику Александра Ткаченко с 19 августа назначен Вячеслав Миенко. Об этом сообщает ТСН.

На канале продолжается внедрение политики децентрализации, которая заложена в стратегии выхода в зону прибыльности 2021, утвержденную в январе этого года. В рамках проекта меняется структура медиахолдинга: происходит четкое разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы.

Каждая бизнес-единица группы становится равноценным самостоятельным бизнесом, со своими целями и задачами, зонами ответственности, полномочиями и управленческой командой. Так, в "1+1 медиа" появляются бизнес-единицы "Телевизионный бизнес" во главе с Максимом Кривицким, "1+1 Продакшн" во главе с Викторией Левченко, "Платное телевидение" во главе с Ярославом Пахольчуком, "1+1 Digital и Инновации" во главе с Анной Ткаченко.

Корпоративные сервисы выступят внутренним консалтингом, который обеспечит профессиональную экспертизу и внедрения лучших практик, будет отвечать за качество услуг.

Вместо генерального директора, стратегическое управление группой будет осуществлять Правление, состав которого утверждается акционером компании. В его состав вошли: руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, руководитель Pay TV/исполнительный директор Shared Services Ярослав Пахальчук, руководитель 1+1 digital и инноваций Анна Ткаченко (жена Александра Ткаченко - Ред.), директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая, генеральный директор ООО "ТРК "Студия 1+1"/директор по GR Вячеслав Миенко, финансовый директор Дмитрий Тузов.

Новая структура уже вступила в силу, за исключением "1+1 Продакшн" - Виктория Левченко возглавит эту бизнес-единицу 16 сентября.

Напомним, Коломойский заявил, что приглашал российского телеведущего Соловьева на работу в "1+1".

Также мы писали, что Виталий и Владимир Кличко подали в суд на "1+1".