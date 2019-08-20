Руководство партии "Голос" отказалось от должности заместителя председателя Верховной Рады. Об этом сообщил заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Да, это отвечает действительности", - сказал Юрчишин журналистам во вторник, 20 августа, в Киеве. Он пояснил, что должность вице-спикера "имеет преимущественно церемониальные позиции".

"Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность – нас интересуют профессиональные должности", - заявил он.

По его словам, на должность вице-спикера могут претендовать те политические силы, "для которых политическое позиционирование более важно, чем профессиональное".

При этом он отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то "за такую должность можно было бы побороться". "Достойные кандидатуры у нас есть", - сказал Юрчишин.

Мы разбирались, как уходящий спикер пытается сохранить свое влияние на аппарат Рады. Уже сейчас стало известно о минимум трех людях из окружения Парубия, которых тот протягивает на достаточно высокие должности в аппарате, причем некоторые позиции, как утверждают источники, были заблаговременно до выборов внесены в штатное расписание.

Напомним сколько депутатов и от какой из пяти партий прошли в парламент Украины.