На первое заседание новоизбранной Верховной Рады пригласят более 60 гостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата "Слуги народа" Галины Янченко.

Нардеп рассказала, что в планах пригласить президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона. "Сегодня, например, обсуждали приглашение представителей НАН, потому что это фактически моральные авторитеты для украинского общества, мы считаем. И предварительно согласились, что, к примеру, господин Патон с НАН будет приглашен на это событие", - сказала Галина Янченко.

Также на заседание пригласят международных партнеров, представителей различных органов государственной власти и около 60 человек от иностранных делегаций. Все гости займут места на балконах.

Первое рабочее заседание состоится сразу после торжественного заседания 29 августа. По мнению Янченко, возможно, уже в этот день удастся принять первые решения новой Рады.

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