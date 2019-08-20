Во вторник, 20 августа, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда. Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия.

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - цитируют его слова Украинские новости.

Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа. Новый председатель ОАСК пока не избран. Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Вовк также сообщил, что ушел в отпуск. Также он отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

Кроме того, экс-глава ОАСК считает, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета являются смонтированными. "Моя позиция - записи не соответствуют действительности", - заявил он.

Заказчиком своего уголовного преследования Вовк назвал экс-президента Украины Петра Порошенко, который, по его мнению, мстит за решение о незаконности национализации "Приватбанка".

Павел Вовк. Фото: Украинские новости

Ранее "Страна" писала о том, что главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение.

Т акже мы сообщали, что глава ОАСК Вовк еазвал обыски в суде политическим заказом.