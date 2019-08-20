Глава ОАСК Вовк сложил полномочия
Во вторник, 20 августа, глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда. Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия.
"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - цитируют его слова Украинские новости.
Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа. Новый председатель ОАСК пока не избран. Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.
Вовк также сообщил, что ушел в отпуск. Также он отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.
Кроме того, экс-глава ОАСК считает, что обнародованные правоохранителями материалы "прослушки" его кабинета являются смонтированными. "Моя позиция - записи не соответствуют действительности", - заявил он.
Заказчиком своего уголовного преследования Вовк назвал экс-президента Украины Петра Порошенко, который, по его мнению, мстит за решение о незаконности национализации "Приватбанка".
Павел Вовк. Фото: Украинские новости
Ранее "Страна" писала о том, что главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение.
Т акже мы сообщали, что глава ОАСК Вовк еазвал обыски в суде политическим заказом.