На шахте "Первомайская" (Луганская область) произошло масштабное ЧП. Об этом "Стране" рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Пошло затопление водосборника, подтоплен конвейер. Вызвали горно-спасательную службу и включили план ликвидации, но нет ни запчастей, ни денег. Поэтому как будет дальше - неясно", - говорит Волынец.

По его словам, авария произошла из-за отключения шахты от электроэнергии за долги. "По закону, за долги прошлых периодов могут отключать от электроэнергии. Общая задолженность по отрасли достиг рекордной суммы в 15 млрд гривен, и никаких мер ни профильное министерство, ни Кабмин не предпринимают, хотя впереди зима, а выход шахт из строя - это снижение добычи и в итоге - запасов угля на ТЭС", - отметил Волынец.

"Первомайская" в последнее время угля на-гора почти не выдавала - работала в режиме жизнеобеспечения. Но проблема с запасами угля в Украине действительно критическая. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на 20 августа, запасы угля на складах украинских ТЭС составили 0,897 млн тонн, что почти на 48% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Ранее "Страна" рассказывала, что Волынец сообщил об аварийном состоянии шахт в Луганской и в Донецкой областях.

Также мы публиковали новость о том, что на шахте Павлоградугля произошел пожар, 6 горняков попали в больницу.