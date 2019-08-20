Включили план "Ликвидация". На шахте "Первомайская" произошла авария
На шахте "Первомайская" (Луганская область) произошло масштабное ЧП. Об этом "Стране" рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Пошло затопление водосборника, подтоплен конвейер. Вызвали горно-спасательную службу и включили план ликвидации, но нет ни запчастей, ни денег. Поэтому как будет дальше - неясно", - говорит Волынец.
По его словам, авария произошла из-за отключения шахты от электроэнергии за долги. "По закону, за долги прошлых периодов могут отключать от электроэнергии. Общая задолженность по отрасли достиг рекордной суммы в 15 млрд гривен, и никаких мер ни профильное министерство, ни Кабмин не предпринимают, хотя впереди зима, а выход шахт из строя - это снижение добычи и в итоге - запасов угля на ТЭС", - отметил Волынец.
"Первомайская" в последнее время угля на-гора почти не выдавала - работала в режиме жизнеобеспечения. Но проблема с запасами угля в Украине действительно критическая. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на 20 августа, запасы угля на складах украинских ТЭС составили 0,897 млн тонн, что почти на 48% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.
Ранее "Страна" рассказывала, что Волынец сообщил об аварийном состоянии шахт в Луганской и в Донецкой областях.
Также мы публиковали новость о том, что на шахте Павлоградугля произошел пожар, 6 горняков попали в больницу.