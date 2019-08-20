Телеканал "112 Украина" обеспокоен информацией о возможной атаке со стороны власти и призвал президента Владимира Зеленского стать на защиту свободы слова. Текст обращения опубликован на сайте телеканала.

"Телеканал "112 Украина" выражает крайнюю обеспокоенность информацией о намерениях главы Офиса президента Украины Андрея Богдана установить контроль над каналом и организовать захват канала силами Службы безопасности Украины.

СМИ утверждают, что цель Андрея Богдана - получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны путем наложения ареста и передачи телеканала Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В случае наложения ареста управление каналом будет передано АРМА, которое сможет передать это имущество в управление частной компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Таким образом, законный владелец потеряет телеканал, а зритель - право на получение альтернативной информации", - говорится в заявлении.

Юридическая служба телеканала называет описанный в СМИ план абсолютно незаконным, а его реализацию - признаком отсутствия в Украине законности и начала в стране режима авторитаризма и диктатуры.

"Украинские власти до сих пор никак не отреагировали на обстрел здания телеканала из гранатомета, в результате которого только чудом не было пострадавших. Кроме того, через некоторое время после обстрела действующий народный депутат призвал снова обстрелять здание телеканала с использованием противотанковой ракеты, что также не получило никакой оценки ни от властей, ни от правоохранительных органов.

Также, по сообщениям ряда СМИ, Андрей Богдан встречался с судьями, рассматривающими дело, после решения в котором канал может фактически прекратить вещание. К тому же Нацсовет по ТВ назначил ряд проверок вещания канала, что тоже может свидетельствовать о целенаправленной кампании по оказанию давления на вещателя и поиске малейших юридических лазеек для закрытия канала", - говорится в сообщении телеканала.

Также телеканал заявляет, что обращается в Совет Европы, Европейский парламент, к Международному редакционному совету с призывом обеспечить защиту свободы слова в Украине.

"Мы требуем от властей немедленно прекратить давление на "112 Украина". Нас смотрят миллионы граждан Украины, которые сделали свой выбор.

Уважаемый президент Украины, Владимир Зеленский. Ваши предшественники, которые боролись с инакомыслием, получили политическое наказание за свои действия. Не повторяйте их путь. Боритесь с бедностью, а не с неугодными каналами. Встаньте на защиту свободы слова", - говорится в тексте заявления.

Ранее "Страна" писала о том, что суд по делу о лицензиях "112 канала" перенесли на середину сентября.

Также мы сообщали, что нардеп Высоцкий назвал журналистов 112 и NewsOne комбатантами и призвал взрывать телеканалы ракетами.