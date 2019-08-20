Во вторник, 20 августа, Соломенский суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, который ранее заявил, что не намерен возвращаться в Украину на допрос по делу "Роттердам+" из-за недоверия к НАБУ и САП. Об этом свидетельствует решение суда, которое оказалось в распоряжении "Страны".

По словам адвоката Ирины Одинец, суд не может избрать меру пресечения Дмитрию Вовку, который находится за пределами Украины, без его участия в случае, если он не объявлен в международный розыск.

"Без участия Вовка избрать меру пресечения возможно только в случае, если он объявлен в международный розыск. Прокурор на суде доказывал этот факт постановлением детектива НАБУ. Но постановление не является подтверждением того, что лицо объявлено в международный розыск. Объявление в международный розыск возможно только после объявления в национальный розыск, а таких сведений на сайте МВД нет. Как нет и никаких сведений на сайте Интерпола о пребывании в розыске Дмитрия Вовка. Прокурор подтвердил на суде, что ответа от Интерпола она не получали", - сказала "Стране" адвокат Ирина Одинец.

САП намерена подать апелляцию на это решение суда, на это у нее есть пять дней.

Напомним, в августе НАБУ и САП уведомили о подозрении по делу о "Роттердам+" шестерых лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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