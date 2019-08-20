Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал песню о своей Родине и записал к ней видеоклип. Запись опубликована на странице Елбасы (так уважительно в Казахстане называют Назарбаева) в Инстаграме.

Он спокойно гуляет по полю, напевая слова песни. Также в кадре появляются дети. Вместе с Елбасы ту же самую песню фоном исполняют профессиональные музыканты.

В подписи к видео с участием Нурсултана Назарбаева говорится: "Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни". Как отмечает ТАСС, автором песни выступил сам президент, а музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев.

В начале июля был опубликован любимый список песен экс-президента Казахстана. Одной из самых любимых композиций политика является "Моя звезда" (Жұлдызым), получившая известность в 1970-1980-х годах. Затем следует "Взор бездонных очей" (Көзімнің қарасы) казахского поэта Абая Кунанбаева. На третьей позиции - "Ах, луноликая" (Беу, айдай), на четвертой - "Сәулем-ай" (приветственное слово в казахском языке). Также в перечень вошли песни, повествующие о любви Назарбаева к Родине и независимости Казахстана.

Назарбаев фактически руководил Казахстаном почти 30 лет, последовательно занимая посты первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (с июня 1989-го), президента Казахской ССР (с апреля 1990-го) и президента Казахстана (с декабря 1991-го). В марте 2019 года политик решил уйти с должности главы государства и сохранил за собой посты председателя Совета безопасности и лидера правящей партии "Нур Отан", а также полномочия члена Конституционного Совета.

Президентом Казахстана был избран Касым-Жомарт Токаев.

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