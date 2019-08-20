Хейден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко, после того, как ее избил новый бойфренд собирается переехать из Лос-Анджелеса в другой город. Об этом сообщает Nicki Swift.

Уточняется, что после рукоприкладства со стороны уже ее бывшего возлюбленного - актера Брайана Хикерсона - звезда приняла решение вернуться в родной Нью-Йорк, "где чувствует себя в безопасности".

Хейден Панеттьери

Напомним, что бывшего парня Хейден Панеттьери актера Брайана Хикерсона арестовали 2 мая. Он сильно избил актрису, повредив ей нос. Парня выпустили под залог с запретом приближаться к экс-возлюбленной ближе чем на 90 метров. В сентябре 2019 года состоится судебное слушание по делу, актеру угрожает до 4 лет лишения свободы.

Украинский боксер гневно отреагировал на ситуацию с избиением Хайден Панеттьери, его бывшей невесты и матери его дочери Кайи, пишет издание Radaronline.

"Владимир очень разозлился, когда узнал об избиении. Они могут находиться в нескольких милях друг от друга, воспитывая общего ребенка, но он ни за что не даст в обиду мать его дочери", - рассказал источник издания.

По словам источника, боксер, который вместе с 4-летней дочерью живет в Украине, планирует в ближайшее время посетить США, чтобы убедиться, что мать Кайи в порядке.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-невесту Кличко Хейден Пенетьери снова заметили с избившим ее бойфрендом.

Также мы сообщали, на кого Хейден Панеттьери променяла Владимира Кличко.