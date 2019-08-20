Этой осенью в Харькове впервые состоится ЛГБТ-прайд, который завершится Маршем ХарьковПрайда 15 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

Сообщается, что первый ХарьковПрайд будет проходить с 9 по 15 сентября. Он будет включать в себя целый ряд событий, а завершится маршем по улицам города - шествием в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Тема первого ХарьковПрайда определена: "Харьков для всех. Безопасность для всех". Организаторы считают, что вопрос безопасности актуален не только для ЛГБТ + людей в Харькове. Нападения на активистов и активисток, решения, которые принимаются горсоветом вопреки воле общества, безответственная узурпация власти городского пространства - все это вредит развитию города и снижает его привлекательность для инвестиций и путешествий", - сказано в сообщении.

По мнению организаторов ХарьковПрайда, власти должны строить инклюзивный и уютный Харьков - безопасный город, дружественный к разным людям.

Скриншот: Facebook/ KharkivPride

Напомним, 23 июня в Киеве состоялся традиционный "Марш равенства", "Страна" публиковала восемь итогов о том, каким был ЛГБТ-парад в Киеве.

Также мы писали о том, что на марше ЛГБТ в Киеве в этом году впервые была колонна из военных.