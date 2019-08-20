Жара и лишь на крайнем западе возможен дождь. Синоптик Наталья Диденко в Facebook рассказала о погоде на среду, 21 августа.

В среду на юге, востоке и в большинстве центральных областей страны температура будет +30...+34 градуса, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дожди с грозами.

В Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня температура будет держаться на уровне около +30 градусов, ночью +16...+18.

22 августа жара спадет в западных областях, а 23 августа еще и в северных. Юг и Восток жаркими. 22-23 августа усилится восточный ветер.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

"Такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызвать суховеи. Вода будет самой большой потребностью в ближайшие дни - не забывайте пить побольше и защищайтесь от чрезмерного солнца очками, кружевными зонтиками и кепками с шляпками, или перемещайтесь от тени к тени", - добавила синоптик.

Ранее "Страна" сообщала, что Наталья Диденко объяснила связь между 37-градусной жарой в Украине и выбрасыванием коней за борт. Также синоптик рассказала, какой будет погода на День Независимости.