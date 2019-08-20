Шахта "Горная" в Луганской области работает в аварийном режиме и может уйти под воду из-за долгов за электричество электроэнергии. Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Шахта "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь" работает в режиме жизнеобеспечения. С 1 августа из-за долгов за ранее потреблённую электроэнергию предприятие не может работать в обычном режиме… Шахта из-за нехватки запасных частей и нехватки электроэнергии работает в режиме аварийности и находится под угрозой затопления", - указал он.

Скриншот: Facebook/Михайло Волинець

Кроме того Волынец уточнил, что из-за сложившейся ситуации уголь на руднике не добывается, а от этого зависит заработная плата шахтёров. По его словам, к настоящему моменту предприятие задолжало горнякам деньги за июнь и июль.

Ранее "Страна" публиковала заявление Михаила Волынца о том, что в аналогичной ситуации оказалась шахта в Донецкой области.

Кроме того, мы рассказывали, что на шахте Павлоградугля произошел пожар, 6 горняков попали в больницу.