Дочь преподавателя Криворожского экономического института при КНЭУ им. В. Гетьмана, который в конце 90-х читал Зеленскому теорию государства и права, участвует в конкурсе на должность госуполномоченного АМКУ. Об этом пишут "Наші Гроші".

Сообщается, что речь об Ирине Копайгоре, которая 18 августа подала декларацию кандидата на должность госуполномоченного АМКУ в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ирина Копайгора работает в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В. Гетьмана в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

В этом же институте работает ее отец - Иван Копайгора, заведующий кафедрой правоведения. Именно он преподавал Зеленскому теорию государства и права, когда тот получал в этом университете юридическое образование.

Напомним, глава АМКУ Терентьев предложил Зеленскому уволить всех членов комитета, кроме себя.

Также мы писали, что Зеленский уволил трех топ-чиновников АМКУ.