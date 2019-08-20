Голосеевский суд обязал прокуратуру Киева в кратчайшие сроки принять решение о закрытии уголовного дела против экс-министр здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом сообщает "Судебный репортер", ссылаясь на постановление от 14 августа.

Суд пришел к выводу, что по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны. В срок досудебного следствия было включено время, когда расследование было приостановлено.

Общий срок досудебного расследования не может превышать 12 месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование неоднократно останавливалось с целью розыска подозреваемого, а также в связи с запросом в Генеральную прокуратуру Кубы об оказании международной правовой помощи. Адвокат Богатыревой предоставил суду письменный ответ Министерства иностранных дел Украины, где разъясняется, что Кубинской стороной не ратифицирован Договор между Украиной и Республикой Куба о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских и уголовных делах.

Сообщение о подозрении Богатыревой по ч.5 ст.191 УК составлено еще 20 октября 2014 года. Речь шла о растрате 6,5 миллионов гривен, которые Минздрав перечислил в качестве предоплаты ПАО "Фармстандарт-Биолек" на иммунобиологические препараты, которые так и не были поставлены. На следующий день после составления сообщения о подозрении Богатыреву объявили в розыск.

Суд пришел к выводу, что следователь допустил бездействие в части сообщения Богатыревой о подозрении. А именно в материалах дела отсутствуют подтверждения получения повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем, а именно расписки, видеозапись вручения повестки и т. д.

Суд решил, что остановка досудебного расследования и неовершение каких-либо следственных действий для установления обстоятельств преступления, начиная с 24.09.2015 является неэффективным осуществлением досудебного расследования в разумные сроки.

Адвокат подал ходатайство о закрытии дела за отсутствием состава преступления в действиях Богатыревой, но прокурор отказал. Суд признал постановление прокурора немотивированной.

Министерство здравоохранения отказалось заявить о себе как потерпевшей стороне, так как факт причинения вреда не подтверждается судебными решениями. Окружной админсуд Киева в 2014 году отменил вывод Госфининспекции об убытках Минздрава в сумме 6,5 миллионов гривен. Решение было подтверждено апелляционным и Верховным судом, признавшим, что предоплата не являлась убытками, поскольку проводилась по бюджетной программе об обеспечении населения вакцинами. Эти судебные решения, как отметил судья, доказывают отсутствие преступления в действиях экс-министра.

Ранее "Страна" писала о том, что Интерпол больше не ищет экс-главу Минздрава Украины Раису Богатыреву.

Также мы сообщали, что ЕС исключил из санкционного списка Раису Богатыреву.