Президент УАФ (бывш. Федерации футбола Украины) Андрей Павелко сообщил о благотворительной акции в поддержку юного болельщика, которая состоится на встрече команды страны с Нигерией.

Подопечные Андрея Шевченко впервые в истории выйдут на поле в комплекте формы, которая будет белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

У 16-летнего Никиты Малецкого, который занимается футболом с 7 лет и мечтает о карьере профессионального игрока была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Никиту уже прооперировали и сейчас он проходит не менее важный дальнейший курс лечения, который семья парня самостоятельно оплатить не в состоянии.

Если есть возможность помочь юноше преодолеть это сложное испытание и мечтаете получить эксклюзивную белую футболку любого игрока (на выбор) нашей сборной с первого матча команды в новой форме – исторического поединка с Нигерией – примите участие в благотворительном аукционе, который вскоре начнется на fb-странице УАФ. Таким образом, каждый болельщик, который посетит эту встречу станет участником благотворительного проекта УАФ. Игра состоится 10 сентября.

Также обязательная квота билетов на "Днепр-Арене" на матч с Нигерией будет выделена ветеранам боевых действий на Донбассе и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Фото: facebook.com/ffukraine

Как сообщала "Страна", "Барселона" первый раз за десятилетие начнет чемпионат без Месси. Таким образом аргентинец, которому в детстве "сине-гранатовые" помогли провести сложную операцию не сыграет в первом туре Ла Лиги впервые с 2009 года.

Напомним, что 13-летний украинец Алексей Середа стал самым юным чемпионом Европы в истории прыжков в воду.