Собственник гостиницы "Токио Стар", при пожаре в которой погибли 9 человек, бизнесмен Вадим Черный отказался расселять людей после ЧП и выплачивать им компенсацию. Такое заявление сделали в мэрии Одессы. В частности, вице-мэр Павел Вугельман сообщил, что горсовет от имени 63 постояльцев горевшей гостиницы, которые нуждались в материальной поддержке, связались с полицией, спросив о возможной компенсации, и получили ответ, что владелец отеля не будет ничего выплачивать. Об этом сообщает "Думская".

"Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию, он отказался",- сказал и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сам Вадим Черный назвал заявления чиновников ложью.

"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты", - заявил бизнесмен.

Напомним, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" призошел пожар, в котором погибли девять человек и еще десять были госпитализированы.

Ранее "Страна" писала о том, что владельца отеля "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, решил взять на поруки главный раввин Одессы.

Также мы сообщали, что опознаны тела шести погибших в одесском отеле "Токио стар".