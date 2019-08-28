В четверг, 29 августа, православные будут отмечать последний из трех Спасов - Ореховый. Дата праздника неизменна из года в год. Перед праздником хозяйки наводят в доме порядок, собирают орехи, пекут хлеб. В церквях завтра святят продукты, традиционные для предыдущих трех Спасов - мед, хлеб, яблоки и орехи.

Почему Спас называется Холщовым

Праздник отмечают на следующий день после Успения. По преданию, в этот день в Константинополь из Эдессы перенесли нерукотворный образ Спасителя на полотенце, которым тот вытер лицо после умывания - отсюда и другие названия - Спас на полотне, ХолщовыйСпас, Полотняный Спас.

Православные верили, что с помощью этого полотенца от смертельного недуга излечился властитель Эдессы Авгарем. А позже с нерукотворного образа на холсте писали первые иконы Спаса Нерукотворного. В 1204 году святыню похитили из храма Святой Софии и с тех пор след полотна затерялся.

Приметы дня: Поле начинают засевать озимыми, убирают урожай хлеба, поспевает лесной орех. В старину Спас называли Осенним или Холодным и связывали с началом осени. Считалось, что лето завершалось в аккурат на Ореховый Спас. Если днем будет дождь - осень будет теплой. Когда хороший урожай орехов в этом году, на следующий год ждали богатого урожая хлеба. В этот день ласточки улетают на юг зимовать, а если журавли летят с ними, то 14 октября (на Покров) будут заморозки. В народе до сих пор существует поверье, что на Спас хорошо купить постельное белье из натуральных тканей или льняные рубашки.

Что святят в церкви

В старину наши предки освящали в храмах полотно и лён. Считалось, что одежда из этих тканей избавляет от любых болезней. Сегодня в церковь берут с собой мед с орехами, свежий хлеб, яблоки, виноград, груши. Иногда приносят ореховые ветви (их используют для банных веников), листья и ореховые перепонки (для настоек).

Что можно и нельзя делать на Спас

Праздник традиционно начинается со службы и освящения продуктов в церкви. После этого верующие проводят день с родными дома. Обязательно пекут хлеб, в тесто можно добавить орехи с изюмом. Хлеб становится центральным блюдом на праздничном столе. Также пекут пироги с яблоками или грибной начинкой. Можно побаловать себя мясными или рыбными блюдами - Успенский пост закончился. Праздник проводят нешумно и с молитвой.

Считается, что в этот день нельзя отказывать нуждающимся, ссориться и сквернословить, заниматься тяжелой физической работой.