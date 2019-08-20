19 августа, около 19:30 в вестибюле станции метро имени Масельского в Харькове буйный пьяный мужчина ударил ножом в грудную клетку сержанта полиции. Несмотря на ранение, правоохранитель задержал мужчину. Новость сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

В сообщении говорится, что две девушки подошли к работнице метрополитена и пожаловались, что к ним цепляется неизвестный пьяный мужчина. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский говорил со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в грудь. Несмотря на рану, полицейский задержал нападавшего.

"Работник полиции был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в пресс-службе.

Видео: youtube.com/У Національної поліції в Харківській області

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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