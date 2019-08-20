В Кремле после слов президента РФ Владимира Путина о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским при определенных условиях уточнили, что предварительных договоренностей об этом нет.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил об этом на брифинге, запись которого опубликована в YouTube. "Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", – сказал Дмитрий Песков.

По его словам, нет никакого продвижения по срокам встречи в "нормандском формате". Песков подчеркнул, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка". Песков отметил, что помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".

Видео: YouTube/ MetusMortis

Напомним, во время встречи с Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин выразил готовность встретится с коллегой из Украины Владимиром Зеленским в составе "нормандской четверки" при определенных условиях. Для этого он призвал Киев предоставить особый статус Донбассу и провести всеобщую амнистию, как и предусмотрено Минскими соглашениями.

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