В селе Четвертня Маневицкого района Волынской области представители Волынской ОГА, силовиков и ПЦУ пытаются захватить Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви (МП). Об этом во вторник, 20 августа, сообщает корреспондент "Страны".

От ОГА приехала комиссия, которая будет "передавать" храм местным сторонникам ПЦУ, которые незаконным образом перерегистрировали церковную общину. Также они без охранного договора со старыми владельцами заключили с региональными властями новый.

"Просим молитв! Наших верующих в селе больше, но административный ресурс на стороне оппонентов. В присутствии представителей ОГА и полиции сторонники ПЦУ срезали замки с дверей храма. На требования полиции противодействовать тому, что происходит, правоохранители предложили написать заявление", - сообщили с места происходящего.

Как сообщала "Страна", верующие Украинский православной церкви на Волыни призвали Зеленского защитить их права.

"Доводим до Вашего сведения, что после образования в Украине новой религиозной организации ПЦУ, которая получила Томос от Константинопольской Православной Церкви, развитие этой структуры по непонятным для нас причине осуществляют исключительно за счет нашего имущества, наших зарегистрированных приходов – независимых юридических лиц в составе Украинской Православной Церкви, – сообщили авторы обращения.

Отметим, что приход села под Киевом вернулся из ПЦУ в Украинскую православную церковь.