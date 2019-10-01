Второй месяц осени оказался щедрым на изменения. С 1 октября в Украине подорожает газ, начнется военный призыв, водителей обяжут включать ближний свет за городом, а в магазинах больше не будут принимать монеты в 5 копеек.

Также в октябре стартует программа коммунальных субсидий, в оборот введут новую купюру номиналом 1000 гривен, страна перейдет на зимнее время, а Киев примет саммит стран НАТО.

Мы собрали главные изменения месяца.

Цена на газ и отопительный сезон

Газ для потребителей в октябре подорожает на 4,9-5,6% по сравнению с сентябрем - до 4 899-5 458 грн за одну тысячу кубометров без НДС и транспортировки.

Уже в октябре может стартовать отопительный сезон. Решение об этом принимают местные власти, если среднесуточная температура воздуха в течении трех суток не превышает +8. Первыми обычно подключают больницы, школы и детские сады.

Субсидии

В октябре, когда начнется отопительный сезон, стартует программа субсидий. Чтобы получить субсидию льготники должны подать заявление в органы соцзащиты не позже 15 октября.

Ее назначают исходя из данных о доходах за первые два квартала этого года. При этом эксперты не исключают, что те кто этой весной монетизировал субсидию, но задолжал за коммуналку более 340 грн, могут и не получить субсидию отопительного сезона 2019-2020 годов.

Переход на зимнее время

27 октября Украина перейдет на зимнее время. В 4 утра, с субботы на воскресенье, стрелки переведут назад, то есть на тех выходных можно будет спать на час дольше.

Ближний свет на дорогах

С октября по май водители будут обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет за городом. Требование действует в холодное время года в связи с уменьшением светового дня и ухудшением видимости из-за погодных условий.

Игнорирование грозит штрафом от 25 до 30 необлагаемых минимумов (425-510 грн). Если же невключение света повлекло аварийную ситуацию, штраф увеличивается до 40-50 минимумов (680-850 грн), кроме того в отдельных случаях водителя могут лишить прав на срок до 6-12 месяцев.

Новая купюра в 1000 гривен и отказ от 5 копеек

С октября из обращения выйдут монеты номиналом 5 копеек. В магазинах теперь будут принимать только монеты от 10 копеек, да и от них со временем тоже хотят избавиться. При этом обменять монеты, вышедшие из оборота, на купюры можно будет в банках ближайшие три года.

А 25 октября выпустят новую купюру - в 1000 гривен с академиком Владимиром Вернадским на ней.

Отказ от бумажного документообмена

Кабмин и органы госвласти с октября откажутся от бумажного документообмена, его заменят на электронный. Речь не о внутренней кухне министерств и ведомств, а об их переписке между собой.

Полную диджитализацию документооборота правительство планирует завершить в ближайшие один-два года.

Переход банков на новый формат счетов IBAN

В октябре банки продолжат переход на международный стандарт счетов IBAN, когда все реквизиты будут состоять из 29 символов, включающих код страны и банка.

С 1 ноября реквизиты всех банковских счетов переведут на IBAN (новый код можно узнать в банковских отделениях, на горячей линии, в электронном кабинете или мобильном приложении).

Уже с 1 октября изменятся реквизиты для уплаты налогов и судебного сбора. На IBAN полностью перейдут Госказначейство и налоговая служба.

Саммит НАТО в Киеве

30-31 октября Украина принимает саммит стран-членов НАТО, в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Съезд состоится в Киеве. Визит Североатлантического совета НАТО был запланирован на 9-10 июля, но его перенесли из-за внеочередных выборов в Верховную Раду.

Ужесточение проезда на Донбассе

С 29 октября 2019 года изменятся правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет в Донбассе. Это произойдет по постановлению Кабмина №815, которое было принято еще правительством Гройсмана и не отменено Кабмином Гончарука.

По новым правилам, теперь свидетельства о рождении детей недостаточно, чтобы перевезти ребенка. Ему необходим будет паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или проездной документ ребенка.

Правда, сейчас миграционная служба не выдает этих проездных документов. Но те, что были выданы ранее, являются действительными.

Тех детей, у кого нет паспортов, но им нужно выехать на подконтрольную территорию, будут пропускать их по свидетельствам о рождении - для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста.

В случае их возвращения в "ЛДНР", пограничники будут пропускать детей только при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.

То есть люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения.

Осенний призыв

В октябре начнется осенний призыв в Украине. Призывники без высшего образования в возрасте от 20 до 27 лет будут служить 18 месяцев, обладатели диплома - год. Служить призывают в ВСУ, Нацгвардию, Госпогранслужбу и Государственную спецслужбу транспорта.

Ужесточение пожарной безопасности в гостиницах

С 1 октября вступают в силу обновленные государственные строительные нормы, ужесточающие требования пожарной безопасности в гостиницах.

В частности, там будут вводить использование тонкораспыленной воды и современных систем раннего выявления угроз.

ГСН регламентируют подъезд пожарных машин, огнестойкость зданий, количество этажей и площадь противопожарных отсеков.

Праздники в октябре

В октябре украинцев ждет дополнительный выходной 14-го числа - на День защитника Украины (совпадает с праздником Покрова и днем УПА).

Таким образом долгий уикенд, с субботы по понедельник включительно, придется на 12,13 и 14 октября.

Также на календаре такие популярные праздники, как День учителя - 6 октября, Покров Богородицы - 14 октября, освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков - 28 октября.

Кинопремьеры октября

3 октября - "Джокер" с Робертом Де Ниро и Хоакином Фениксом в главной роли. История рассказывает о комике-неудачнике из Готэма, которому вдруг открывается тайна его связи с богатейшей семьей города, и который радикально меняет свою жизнь и вливается в преступный мир.

10 октября - на экраны выйдет триллер "Двойник" с Уиллом Смитом. По сюжету, опытный киллер решает выйти из игры, но на его пути появляется таинственный двойник, разрушающий все его планы и угадывающий каждый шаг героя.

10 октября - премьера украино-американского боевика "Захар Беркут". Это экранизация одноименного произведения Ивана Франко. По сюжету двое украинских братьев-охотников в Карпатах бросят вызов монгольской орде, которая сметает все на своем пути и захватывает пленных. Режиссеры ленты Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Захара Беркута сыграл американец Роберт Паркет, известный по роли плохого робота из "Терминатора".

17 октября на экранах продолжение истории о Малифисенте с Анджелиной Джоли - "Колдунья. Повелительница тьмы". В ленте также снялись Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.

С 24 октября можно будет увидеть продолжение приключений семейки Аддамсов.

24 октября - выходит комедийный боевик "Зомбилэнд: Двойной выстрел" с Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Биллом Мюреем.

С 26 октября - на экранах украинский мультфильм "Клара и волшебный дракон".

31 октября - украинские зрители увидят очередной фильм о терминаторе с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон - "Терминатор: Фатум".

31 октября - премьера криминальной драмы "Сирота Бруклин" с Брюсом Уиллисом и Эвардом Нортоном (он же режиссер ленты).

31 октября - на экраны выйдет украинская комедия "Кошмарный директор или школа №5" с Дашей Астафьевой.