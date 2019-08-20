В связи с тем, что гендиректор телегруппы "1+1" Александр Ткаченко, прошедший в новую Раду по списку партии "Слуга народа", уходит в политику, структура ее правления меняется. Об этом пишет "Телекритика".

В группе появилось правление из шести человек, а экс-гендиректор Александр Ткаченко становится ее почетным президентом. Отмечается, что Александр Ткаченко также продал свои миноритарные доли в структуре собственности канала "1+1", компании "1+1 продакшн" и вышел из наблюдательного совета Одесской киностудии.

Руководить холдингом будет правление из шести членов: руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, руководитель Pay TV/исполнительный директор Shared Services Ярослав Пахальчук, руководитель 1+1 digital и инноваций Анна Ткаченко (жена Александра Ткаченко - Ред.), директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая, генеральный директор ООО "ТРК "Студия 1+1"/директор по GR Вячеслав Миенко, финансовый директор Дмитрий Тузов.

Члены правления подаются почетным президентом и утверждаются акционером; они представляют интересы группы перед акционером и являются представителями группы для внешних стейкхолдеров (пресса, госорганы и т. д.). Окончательно новая структура должна заработать до марта 2020 года. 28 августа состоится первое заседание правления, на котором выберут председателя. Члены правление избирают председателя на 1 год.

Напомним, "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, которому хотят передать часть функций по регулированию деятельности СМИ в Украине. Возглавить его должен Александр Ткаченко.

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