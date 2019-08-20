Украинский энергохолдинг "ДТЭК" подписал контракт на импорт 300 тыс. тонн угля марки "Г" и 100 тыс. тонн антрацита. Контракт подписан в рамках подготовки отопительному сезону. Новость передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на гендиректора Максима Тимченко.

"В настоящее время у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн угля марки "Г", а также 100 тыс. тонн антрацита... Мы на этом не останавливаемся, дальше будем контрактоваться, исходя из той ситуации, которая сейчас есть", - сказал он.

Тимченко рассказал, что 13 августа пришла поставка газового угля из Колумбии в порт "Южный" (недалеко от Одессы), а 14 августа его уже разгрузили.

По словам гендиректора группы, до конца года потребности холдинга в импортном угле составляют порядка 1 млн тонн (с учетом обозначенных законтрактованных объемов).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину прибыл первый в году уголь из Америки.

Кроме того мы сообщали, что за год импорт российского угля в Украину сократился на 85%.