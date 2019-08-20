В НАБУ открыли уголовное производство по факту возможного недекларирования днепропетровским городским головой Борисом Филатовым имущества на 1 миллион гривен.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают Украинские новости. По его словам, дело против мэра открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации".

Сообщается, что Филатов с 2016 по 2017 годы якобы не отобразил информацию о земельном участке, мотоцикле, судне и арендуемом земельном участке, а также о доме жены и дополнительно указал недостоверную информацию об источнике и размере своего дохода и жены. Общая же сумма недостоверных сведений в его декларациях за 2016 и 2017 годы якобы составляет более 485 тыс. гривен и 519 тыс. гривен соответственно.

Сам Борис Филатов рассказал "Стране" о начале войны с Коломойским, которого он послал на три буквы.

Также он добавил, что готов многое рассказать про некого "князя Тьмы", если тот продолжит действовать в том же духе. Для наблюдательных читателей не составляло труда расшифровать этот ребус. Князь Тьмы – Коломойский, который, как уже писала "Страна", в последнее время через свой телеканал "1+1" начал информационную войну против Филатова.

"Если мальчик Боря заговорит, системно, с документами за 15 лет, то у кого-то может начать высыпаться борода", – также говорится на fb-странице Бориса Филатова.

Ранее стало известно, что мэра вновь вызвали на допрос в Генпрокуратуру.